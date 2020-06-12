ВИДЕО: книжный магазин на улице Меркеля залило водой из-за забитого водостока

Во время ливня 11 июня магазин православной литературы на улице Меркеля, 11, затопило водой. Из-за забившегося водостока вода ушла в вентиляцию и пробила потолок над магазином. Люди не пострадали, но некоторые книги были испорчены, а остальные рискуют отсыреть.

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В здании на Меркеля, 11, пять этажей, а магазин православной литературы находится на первом. В девяностые была проведена перепланировка здания, и на месте бывшего двора-колодца на уровне первого этажа были построены перекрытия, под которыми находятся помещения — в том числе затопленный магазин.

"На эту крышу налетели листья. Вся решетка водостока была в листьях, я целое ведро выгреб. После этого вода стала уходить. Но на крыше осталось еще много листьев, и при следующем ливне водосток может опять забиться. Я боюсь, что в следующий раз потолок просто рухнет, и хорошо, если не на людей. Он утеплен ватой, она отсырела, и потолок местами провис", — рассказал порталу Delfi владелец магазина Андрей Ефремов.

У себя в Facebook он поделился видео со льющейся с потолка водой. По его словам, оно было снято тогда, когда лить стало уже не так сильно — в первый момент все бросились спасать ценные вещи и искать ведра, и было не до видеосъемки. В комментариях к записи есть еще несколько видео. Там видно, как Андрей ходит по крыше по колено в воде, которая доходит до верха вентиляционной трубы.

"Сотрудники в шоке. Одна слегла, потаскав тяжелые ведра с водой", — пожаловался он.

Домом управляет государственная компания Valsts nekustamie īpašumi. Портал Delfi обратился в нее за комментарием.

"Данная ситуация была вызвана погодными условиями — из-за сильного дождя водосточные трубы не успевают в течение необходимого периода времени вывести всю воду, которая, накапливаясь, образует бассейн,

поднимается к вентиляционным люкам и ищет другие пути.

Осенью прошлого года VNĪ был проведен на этом объекте ремонт кровли, в ходе которого также были очищены водосточные желоба. По мнению экспертов, состояние кровли и водостоков было признано соотвествующим. В настоящее время VNĪ проводит углубленную проверку объекта и согласовывает с арендатором дальнейшие решения ситуации и ход работ, которые должны быть предприняты для улучшения ситуации", — прокомментировали ситуацию в отделе коммуникации VNĪ.