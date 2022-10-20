В среду, 19 октября, очевидец заснял в Елгаве на мосту через Лиепаю заснял большой комбайн, который не помещался на одну полосу и наехал на ограждение.

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Судя по всему, водитель комбайна пытался дать место встречным машинам, но из-за габаритов комбайна это ему не удавалось. В результате он въехал колесом в ограждение, попытался задним ходом съехать с него, но повредил его ещё больше.

У комбайна на видео видны литовские номера. Полиция выяснила предприятие, которому принадлежит комбайн, и от водителя ждут объяснений. Вероятно, его ждут сразу два штрафа: за ДТП и за самовольное оставление места ДТП.

В таких случаях, когда водителям нужно провести через узкий мост крупногабаритный транспорт, это нужно заранее согласовывать с Госполицией, чтобы мост можно было пересечь сразу по двум полосам. Водитель комбайна этого не сделал.