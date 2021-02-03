По информации полиции, в минувшую пятницу во время патрулирования дорог на нетрафарированном авто

полицейские заметили в Бабитском крае машину, в которой находилась компания молодежи.

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Поскольку у полицейских появились подозрения, что нарушаются эпидемиологические ограничения, было решено ее остановить. Однако водитель Nissan решил скрыться от полиции и во время погони нарушил сразу несколько правил, за что потом на него оформили восемь административных процессов.

В пресс-центре Госполиции рассказали, что автомобиль Nissan был замечен в Пиньки, на ул. Юрмалас. Водитель проигнорировал просьбу полиции остановиться, увеличил скорость и попытался скрыться. Полиция преследовала беглеца с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.

Убегая от полиции, водитель Nissan проехал перекресток улиц Юрмалас и Ригас на красный сигнал светофора. Затем он выехал на Лиепайское шоссе, после чего на высокой скорости свернул на одну из дорог местного значения, где машину занесло, она съехала с проезжей части в кювет.

За рулем автомобиля находился 17-летний юноша, у которого не оказалось водительских прав. Кроме того, к машине были прикреплены номера, которые числятся в полиции как украденные. Также автомобиль не прошел техосмотр, не было и страховки.

По информации полиции, в салоне машины находились еще четверо пассажиров, которые таким образом нарушили действующие в Латвии ограничения на собрания. Все они также были привлечены к административной отвественности.

Водителя доставили на экспертизу с целью установить, не находился ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Всего на нарушителя составлено восемь административных протоколов.