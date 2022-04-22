В минувший четверг сотрудники Земгальского регионального управления полиции остановили под Тукумсом автомобиль BMW 320D, водитель которого разогнался по дороге до 178 км/ч.

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Как отмечает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), нарушение было зафиксировано на 16-м км дороги Тукумс — Ауце (волость Ирлавас Тукумского края). В полиции отметили, что на данном участке дороги разрешенная скорость — 90 км/ч.

По данному факту полиция начала административный процесс, в рамках которого нарушителя оштрафовали на 400 евро и лишили прав на 6 месяцев.

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