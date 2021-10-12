Как отмечает пресс-центр Рижского регионального управления полиции (РРУП), в ночь на 12 октября в Риге был остановлен и оштрафован водитель, превысивший скорость более чем в три раза.

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По данным полиции, незадолго после полуночи сотрудники батальона Дорожной полиции при патрулировании столицы заметили на Южном мосту автомобиль Audi, ехавший в сторону Зиепниеккалнса со скоростью 238 км/ч вместо разрешенных 70 км/ч.

Водитель, заметив, что полиция успела зафиксировать его нарушение, постепенно снизил скорость, и на улице Зиепниеккална его удалось остановить.

При проверке оказалось, что на 24-летнего водителя ранее уже неоднократно оформлялись протоколы об административных нарушениях. За превышение скорости лихач оштрафован на 680 евро, за управление транспортным средством без прав — еще на 570 евро.

На автомобиль не была оформлена страховка, также не оказалось и техосмотра. За эти нарушения водителю выписали штраф еще на 380 евро.

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