Сотрудники Видземского регионального управления полиции остановили водителя BMW, водитель которого существенно превысил допустимую скорость: вместо 90 км/ч он разогнался до 156 км/ч.
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Лихача засекли вечером 5 октября, на 68-м км дороги Рига — Сигулда — граница Эстонии (волость Лигатнес Цесисского края). За рулем автомобиля находился мужчина 1971 г.р. По данному делу начат процесс об административном нарушении.
За допущенное нарушение водитель оштрафован на 360 евро, а также лишен водительских прав на полгода.
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