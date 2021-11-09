ВИДЕО: Лихач на шоссе разогнался до 181 км/ч

В воскресенье 7 ноября стражи порядка задержали автомобиль, который за пределами населенного пункта двигался со скоростью 181 км/ч вместо допустимых 90 км/ч.

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Автомобиль Mercedes-Benz E280 был остановлен в Баусском крае на дороге Вецумниеки - Нерета- Субате. По факту превышения скорости полиция составила административный протокол. Водителю выписан штраф 360 евро, а также изъяты водительские права на шесть месяцев.

Согласно пункту 23 статьи 55 Правил дорожного движения, за превышение скорости более, чем на 60 км/ч полагается штраф от 360 до 480 евро и лишение водительских прав на срок шесть месяцев.