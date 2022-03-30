ВИДЕО. Лихач разогнался на шоссе Рига — Вецлайцене до 175 км/ч

В минувший вторник сотрудники Алуксненского участка полиции остановили на шоссе Рига — Сигулда — Вецлайцене водителя, превысившего допустимую скорость почти в два раза.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает пресс-центр Видземского регионального управления полиции, лихача, управлявшего автомобилем Opel, засекли в волости Гауеная Смилтенского края, на 155-м км дороги Рига — Вецлайцене: вместо разрешенных 90 км/ч он ехал со скоростью 175 км/ч. Кроме того, при проверке оказалось, что у водителя нет прав.

По данному факту начаты административные процессы. За управление транспортным средством без прав нарушитель оштрафован на 570 евро, за превышение скорости более, чем на 60 км/ч, еще на 480 евро. Кроме того, водитель лишен права управлять автомобилем на шесть месяцев.