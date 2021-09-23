Вечером 20 сентября сотрудники Дорожной полиции Курземского регионального управления полиции из Лиепаи оказали поддержку своим вентспилсским коллегам, которые зафиксировали нарушителя.

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Как отмечают в полиции, во время патрулирования дороги P-122 в волости Таргалес Вентспилсского края полицейские засекли автомобиль Audi, который мчался на скорости 168 км/ч вместо разрешенных на этом участке 90 км/ч.

За подобное нарушение правил дорожного движения к водителю может быть применен штраф в размере от 360 до 480 евро, а также лишение водительских прав на полгода.