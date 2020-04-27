ВИДЕО: Лихач решил, что уйдет от полиции как в видеоиграх

В ночь с воскресенья на понедельник сотрудники полиции зафиксировали на Юрмальском шоссе лихача, который вместо положенных 70 км/ч гнал в сторону Риги со скоростью 150 км/ч. Нарушитель проигнорировал требование стражей порядка остановиться и начал убегать, увеличив скорость до 200 км/ч.

Полицейские продолжили преследование автомобиля Toyota Corolla по Улманя гатве. Инспектор повторно потребовал остановить транспортное средство, однако, водитель продолжал движение до тех пор, пока не выехал на улицу, в конце которой был тупик. Там мужчину 1997 г.р. и задержали. На вопрос, почему он убегал от полицейских, лихач ответил, что был уверен, что удастся скрыться, так как в видеоиграх ему всегда удается уйти.

На нарушителя составлены два административных протокола - за превышение скорости и за неподчинение требованию полицейских остановить транспортное средство для проверки документов.