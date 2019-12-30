ВИДЕО: Лимузин въехал в пруд возле Павилосты

Водитель Cadillac XTS попытался избежать столкновения с животным на трассе Вентспилс – Лечи – Гробиня, съехал с дороги и въехал в пруд. Авария произошла ночью 27 декабря в Вергальской волости Павилостского края, сообщает портал Liepajniekiem.lv.

Водитель, мужчина 1974 года рождения, и пассажир, мужчина 1977 года рождения, не получили серьёзных травм и были доставлены в травмпункт Лиепайской региональной больницы.

Водителя проверили на употребление алкоголя, результаты экспертизы пока ожидаются. Начато административное дело.

30 декабря машину из пруда вытащили.