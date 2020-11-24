ВИДЕО. Литва: по подозрению в вымогательстве в группе задержан гражданин Латвии

Сотрудниками Управления уголовной полиции по расследованию организованной преступности (KPONTV) Главного комиссариата полиции Клайпедского уезда Литвы задержаны лица, подозреваемые в вымогательстве.

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Досудебное расследование было начато после получения заявления потерпевшего о вымогательстве его имущества. Задержание проводилось 16 ноября в Клайпеде. Стражи порядка задержали пятерых подозреваемых в возрасте 18,19, 21 и 39 лет. Среди них также оказался 20-летний гражданин Латвии.

Двое подозреваемых уже были известны полиции. В частности, 39-летний гражданин Литвы, работающий менеджером в одной из компаний под Клайпедой, ранее был осужден за хранение материалов порнографического характера. Кроме того, в 2020 году ему также были предъявлены обвинения в угрозе убийством.

Второй задержанный — нигде не работающий 18-летний юноша — подозревался в незаконном хранении наркотических и психотропных веществ без цели их дальнейшего распространения.

В настоящее время под арестом остался лишь один подозреваемый, к остальным применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие продолжается.