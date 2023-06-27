ВИДЕО. Литва: полиция задержала подозреваемых в сутенерстве, речь идет о продаже девушек из Украины
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Расследование было начато, когда поступила информация об организованной сети проституции с участием девушек из Украины. Стало известно, что девушки из Украины занимались проституцией в Клайпеде, Таураге и Шяуляе, а объявления размещали на сайте в интернете.

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В ноябре 2022 года Клайпедская полиция вместе с полицейскими Таураге в одной квартире Таураге обнаружили 23-летнюю молодую женщину из Украины, предоставлявшую сексуальные услуги. Во время обыска были обнаружены, вероятно, заработанные нелегальным путем деньги и небольшое количество конопли.

В тот же день в Таураге были задержаны организаторы этой нелегальной деятельности — 29-летняя гражданка Украины и 47-летний клайпедчанин. Всего во время обысков в Клайпеде нашли больше 21 000 евро. В ходе расследования выяснилось, что 23-летняя украинка приехала в Литву якобы на легальную работу, которую ей предложила ее 22-летняя соотечественница. 22-летняя украинка вместе с 29-летней подозреваемой и 47-летним жителем Клайпеды за деньги помогли девушке приехать в Литву. Здесь они воспользовались ее уязвимым положением убедили ее предоставлять секс-услуги за деньги.

Подозревают, что 29-летняя украинка занималась арендой жилья для предоставления секс-услуг в Клайпеде, Таураге и Шяуляе, а 47-летний клайпедчанин заботился о клиентуре. Известно, что половину "заработанных денег" забирали сутенеры. Подозреваемые были задержаны. Позже им и 22-летней украинке назначили меры пресечения в виде письменной подписки о невыезде, у них изъяли документы.

Временно были ограничены права на найденные деньги — больше 25 000 евро в разной валюте, ювелирные изделия и автомобиль. За организацию предоставления секс-услуг подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 6 лет. За торговлю людьми наказание — лишение свободы на срок от 2 до 10 лет.

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