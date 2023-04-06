ВИДЕО. Лобовое столкновение в Марупе: пьяный водитель пытался убежать от полиции, погиб водитель второй машины

Трагическая авария произошла в среду, 5 апреля в Марупе. Убегая от полиции, пьяный водитель не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем. В результате, отец маленького ребенка, который в этот момент просто ехал по своим делам, погиб, сообщает передача Degpunktā.

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Внимание полицейских привлек автомобиль Audi A6, который превысил скорость на 20 километров в час. Однако на требование остановиться, водитель 1978 г.р. начал резко набирать скорость. Нарушитель разогнался до 120 километров в час, пытаясь скрыться от полиции, однако на улице Рожу не справился с управлением на повороте, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем Audi.

На место происшествия прибыли скорая, полиция и спасатели. По словам местного жителя, одного из водителей (того, что не справился с управлением) задержала полиция. Мужчина кричал от боли, а позже потерял сознание. Второй водитель — оказался зажат в своей машине и был без сознания. Его помогли освободить спасатели.

Было очевидно, что водитель, который пытался скрыться от полиции, употреблял алкоголь, сообщает передача. В машине в числе прочего валялись пустые бутылки от спиртных напитков. Насколько он был пьян, пока неизвестно.

Прибывшие на место аварии бригады медиков долгое время пытались стабилизировать состояние обоих пострадавших. К сожалению, жизнь мужчины, который просто ехал по своим делам и стал жертвой пьяного водителя, спасти не удалось. Виновник аварии в критическом состоянии доставлен в больницу.

Начат уголовный процесс. Государственная полиция просит отозваться возможных свидетелей аварии и тех, кто располагает записями с видеорегистраторов. Звонить по телефонам: 67219837, 29971069 или 110.