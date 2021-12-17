ВИДЕО. Мощный ледоход в Огре: спасатели эвакуировали жителей

Мощный ледоход, который начался на Даугаве в Огре, привел к тому, что спасателям пришлось в пятницу утром эвакуировать трех человек, проживающих вблизи водоема. Для эвакуации использовались лодки.

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Как отмечают в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), несмотря на предложенную возможность, многие жители отказываются от эвакуации. При этом их проинформировали о мероприятиях по обеспечению безопасности и плане действий в случае, если уровень воды продолжит повышаться.

На утро 17 декабря затопленными оказались дома на улицах Упес, Загерю, Страумес и на Дарза линияс. Спасатели продолжают мониторинг ситуации.

Ledus iešana šorīt Ogrē pic.twitter.com/fvKB5uh4SP — Toms Bricis (@boms_tricis) December 17, 2021