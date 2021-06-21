По информации пресс-центра Госполиции, 18 июня, в 23.07 инспекторы Курземского регионального управления полиции из Лиепаи оказали содействие своим коллегам в Вентспилсе, которые при патрулировании в волости Таргалес (шоссе Рига — Вентспилс) зафиксировали байкера, ехавшего на скорости 204 км/ч вместо разрешенных 90 км/ч.

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Мотоциклист также перевозил пассажирку, подвергая опасности не только себя, но и женщину. За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере от 360 до 480 евро, а также лишение водительских прав на 6 месяцев.

Полиция призывает водителей не быть безрассудными и помнить, что превышение скорости и несоблюдение других правил дорожного движения ставят под угрозу не только безопасность водителя, но и
других участников дорожного движения.

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