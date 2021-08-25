В пятницу, 13 августа, некий мотоциклист не подчинился повторному и неоднократному требованию полиции остановиться и решил сбежать от экипажа стражей порядка. По факту совершенных деяний начаты три процесса об административных нарушениях.

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13 августа Служебную машину работников Патрульной полиции Айзкрауклского участка Управления Земгальского района Государственной полиции, находившихся при исполнении обязанностей, на дороге Вецумниеки-Нерета-Субате, за пределами жилого района, обогнал некий мотоцикл, двигавшийся со скоростью в 121 км в час.

Полицейские включили сирены и мигалки, а также озвучили в громкоговоритель требование к мотоциклисту остановиться. Однако водитель проигнорировал законные требования полицейских и решил сбежать. На трассе, где разрешена скорость в 90 километров в час, мотоцикл летел со скоростью в 203 километра в час.

Примерно через 20 километров мотоциклист все же решил сдаться и остановился у обочины. Стражи порядка констатировали, что за рулем сидел молодой человек 2001 года рождения. Он признал, что решил сбежать, потому что у него нет прав на вождение транспортного средства соответствующей категории.

В связи с произошедшим полиция начала три процесса об административном нарушении. За превышение скорости применены штраф в размере 360 евро и запрет водить транспортное средства шесть месяцев. За неоднократное неподчинение полиции применен штраф в 1200 евро, также отняты на пять лет водительские права. За вождение транспортного средства без прав соответствующей категории мотоциклисту придется заплатить еще 40 евро.

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