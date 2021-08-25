В пятницу, 13 августа, некий мотоциклист не подчинился повторному и неоднократному требованию полиции остановиться и решил сбежать от экипажа стражей порядка. По факту совершенных деяний начаты три процесса об административных нарушениях.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

13 августа Служебную машину работников Патрульной полиции Айзкрауклского участка Управления Земгальского района Государственной полиции, находившихся при исполнении обязанностей, на дороге Вецумниеки-Нерета-Субате, за пределами жилого района, обогнал некий мотоцикл, двигавшийся со скоростью в 121 км в час.

Полицейские включили сирены и мигалки, а также озвучили в громкоговоритель требование к мотоциклисту остановиться. Однако водитель проигнорировал законные требования полицейских и решил сбежать. На трассе, где разрешена скорость в 90 километров в час, мотоцикл летел со скоростью в 203 километра в час.

Примерно через 20 километров мотоциклист все же решил сдаться и остановился у обочины. Стражи порядка констатировали, что за рулем сидел молодой человек 2001 года рождения. Он признал, что решил сбежать, потому что у него нет прав на вождение транспортного средства соответствующей категории.

В связи с произошедшим полиция начала три процесса об административном нарушении. За превышение скорости применены штраф в размере 360 евро и запрет водить транспортное средства шесть месяцев. За неоднократное неподчинение полиции применен штраф в 1200 евро, также отняты на пять лет водительские права. За вождение транспортного средства без прав соответствующей категории мотоциклисту придется заплатить еще 40 евро.

.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Auto

Sharing Options

24

Source

DELFI Auto
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия