ВИДЕО: Мужчина в Риге гонялся за девочкой с топором

Вечером 22 июля в соцсетях появилось видео, как мужчина с топором гонится за маленькой девочкой. События происходили в Пурвциемсе, на подземной парковке многоэтажного дома, сообщает Русское вещание LTV7 в программе "Сегодня вечером".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Родители девочки написали на мужчину заявление в полицию. Сотрудники отдела Криминальной полиции участка "Тейка" провели пяд оперативных действий, и утром 23 июля предполагаемый злоумышленник был задержан. Подозреваемый — мужчина 1972 года рождения — проживает на улице Джохара Дудаева.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статьям об угрозе совершить убийство или нанести тяжкие телесные повреждения. Как рассказал и.о. начальника отдела Криминальной полиции участка "Тейка" Михаил Врублевскис, за такое преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до трех месяцев, либо принудительные работы или денежный штраф.