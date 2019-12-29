Вечером в субботу, 28 декабря, в рижском районе Андрейсала начался сильный пожар. Специалисты Пожарно-спасательной службы призывали жителей и гостей города не приближаться к охваченной пламенем территории, а жильцов близлежащих домов — держать окна закрытыми во избежание отравления угарным газом.

Вызов на ул. Андрейостас был получен в 22:33 — там загорелся ангар и образовалось сильное задымление. Сообщалось, что есть угроза распространения пожара.

Отмечается, что на место сразу прибыли десять пожарных экипажей. Пламя бушевало на площади 750 кв. м.


После полуночи Пожарно-спасательная служба проинформировала, что продолжаются работы по ограничению распространения огня. Жильцам района также советуют перекрыть вентиляцию.

По сообщениям LTV, из соседних зданий были эвакуированы 145 человек.

На место событий выдвинулись и инспекторы Службы окружающей среды. "Для места, в котором происходит пожар, никаких разрешений на загрязняющих действий или действий с отходами не выдавалось", — отметили по этому поводу пожарные. В Службе окружающей среды телеканалу LTV сказали, что пожар возник на территории предприятия SIA Remik, занимающегося торговлей шинами. Для такой деятельности разрешение от службы не нужно.

По сообщениям ГПСС, в 5:42 пожар был ликвидирован.

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