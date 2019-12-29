Вечером в субботу, 28 декабря, в рижском районе Андрейсала начался сильный пожар. Специалисты Пожарно-спасательной службы призывали жителей и гостей города не приближаться к охваченной пламенем территории, а жильцов близлежащих домов — держать окна закрытыми во избежание отравления угарным газом.

Вызов на ул. Андрейостас был получен в 22:33 — там загорелся ангар и образовалось сильное задымление. Сообщалось, что есть угроза распространения пожара.

Отмечается, что на место сразу прибыли десять пожарных экипажей. Пламя бушевало на площади 750 кв. м.

Plkst.22.33 VUGD saņēma izsaukumu uz Andrejostas ielu Rīgā, kur deg angārs. Notikuma vietā izveidojies spēcīgs sadūmojums un pastāv uguns izplatīšanās draudi. Aicinām netuvoties notikuma vietai un tuvumā esošo ēku iedzīvotājus — izvairīties no logu atvēršanas ! — VUGD (@ugunsdzeseji) December 28, 2019



После полуночи Пожарно-спасательная служба проинформировала, что продолжаются работы по ограничению распространения огня. Жильцам района также советуют перекрыть вентиляцию.

По сообщениям LTV, из соседних зданий были эвакуированы 145 человек.

На место событий выдвинулись и инспекторы Службы окружающей среды. "Для места, в котором происходит пожар, никаких разрешений на загрязняющих действий или действий с отходами не выдавалось", — отметили по этому поводу пожарные. В Службе окружающей среды телеканалу LTV сказали, что пожар возник на территории предприятия SIA Remik, занимающегося торговлей шинами. Для такой деятельности разрешение от службы не нужно.

По сообщениям ГПСС, в 5:42 пожар был ликвидирован.