В понедельник, 25 июля Янис стал свидетелем того, как в Талси экзаменационная машина поехала на запрещающий сигнал светофора и закончила маневр так, как будто ничего не случилось. Инспектор, принимавший экзамен, не вмешался.

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На видео видно, как экзаменационный автомобиль CSDD стоит на светофоре, так как горит красный свет. Неожиданно он начинает движение, выезжает на перекресток и поворачивает налево.

В CSDD порталу Delfi указали, что в курсе случившегося, так как видео попало в социальные сети. Кроме того, в CSDD добавили, что задача инспектора - стараться предотвратить потенциально опасные ситуации во время экзамена, поэтому да, возможно, в этой ситуации инспектор мог нажать на педаль тормоза. В то же время согласно действующим нормативным актам, ответственность за последствия несет автоводитель, который сдавал экзамен.