ВИДЕО: на пешеходном переходе толкаются велосипедист и автоводитель

Читатель Delfi стал очевидцем того, как на пешеходном переходе выясняют отношения велосипедист и автоводитель. Конфликт разгорелся на перекрестке улиц Весетас и Спорта в Риге.
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По словам очевидца, велосипедист выехал на перекресток, когда на светофоре горел красный и в результате чуть не угодил под колеса автомобиля.
Как видно на кадрах, велосипедист бросил свой двухколесный транспорт на землю и спорит с водителем, периодически мужчины толкают друг друга. Водитель в свою очередь указывает на светофор, пытаясь донесли до оппонента, что горел запрещающий сигнал.
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