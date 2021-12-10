ВИДЕО. На шоссе под Огре микроавтобус врезался в фуру: двое погибших (ДОПОЛНЕНО)

По информации пресс-центра Госполиции, 9 декабря, а 16.10 на 10-м км дороги Тинужи — Кокнесе (волость Тинужу Огрского края) произошла авария, в результате которой погибли два человека.

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По предварительным данным, в остановившийся на обочине грузовой автомобиль DAF с прицепом врезался Renault Master. Скорей всего, водитель микроавтобуса не заметил, что грузовик остановился.

В результате аварии погибли два человека — водитель и пассажир, в момент аварии находившиеся в Renault. По делу начат уголовный процесс.



