ВИДЕО. На шоссе под Огре микроавтобус врезался в фуру: двое погибших (ДОПОЛНЕНО)

По информации пресс-центра Госполиции, 9 декабря, а 16.10 на 10-м км дороги Тинужи — Кокнесе (волость Тинужу Огрского края) произошла авария, в результате которой погибли два человека.
По предварительным данным, в остановившийся на обочине грузовой автомобиль DAF с прицепом врезался Renault Master. Скорей всего, водитель микроавтобуса не заметил, что грузовик остановился.
В результате аварии погибли два человека — водитель и пассажир, в момент аварии находившиеся в Renault. По делу начат уголовный процесс.
🇱🇻 Avārija uz ceļa #P80 (Tīnūži-Koknese) #Tīnūži #Ogre #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) December 9, 2021
📹 @VitoVilks pic.twitter.com/HWAz0D5ah9