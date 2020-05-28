ВИДЕО. На шоссе Рига — Сигулда — Вецлайцене остановили лихача на BMW

Сотрудники Дорожной полиции Видземского региона на прошлой неделе остановили водителя, ехавшего по Видземскому шоссе со скоростью 171 км/ч.

Мужчину 1995 г.р., управлявшего автомобилем BMW, остановили в Смилтенском крае. Он ехал с превышением допустимой скорости на 81 км/ч. Сам водитель объяснил свое нарушение так: "обгонял ехавшую впереди машину, которая съезжала с горы, поэтому не заметил, что настолько превысил скорость".

Водителя оштрафовали на 450 евро и лишили водительских прав на 6 месяцев. Известно, что на превышении скорости этот водитель попадался и ранее.