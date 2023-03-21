ВИДЕО: на шоссе Рига-Таллин грузовик совершает опасный обгон "коллег"

Читатель Delfi стал свидетелем того, как на шоссе Рига-Таллин (А1), по направлению из Салацгривы в Ригу, перед поворотом на Лиелупе водитель грузовика обгоняет две фуры и прямо перед встречной машиной перестраивается обратно в свою полосу.

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"Это произошло в том месте, где видимость плохая и где часто происходят ДТП - бывает, кто-то останавливается на дополнительной полосе, чтобы развернуться, а кто-то из-за плохой видимости просто не замечает его, и происходит столкновение", - рассказывает читатель, добавляя, что живет неподалеку и поэтому очень хорошо знает ситуацию.

"Возможно, есть смысл задуматься об установке здесь фоторадара или знака о снижении скорости", - предлагает читатель.