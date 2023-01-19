ВИДЕО: на шоссе столкнулись BMW X5 и грузовик, водитель внедорожника был пьян
Foto: Sadursme.lv

В среду днем, 18 января под Саласпилсом произошла тяжелая авария - столкнулись BMW X5 и грузовик Scania. Удар был настолько сильным, что у внедорожника снесло часть крыши, а водителя выкинуло из машины. Пострадали два человека, сообщили, в Государственной полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В результате аварии внедорожник оказался изрядно помят. Выяснилось, что водитель был пьян, об этом журналистам передачи Degpunktā рассказал водитель фуры. "Мы спокойно ехали по одной из полос, а по второй они "летели". Обогнали машину и потом не успели обратно встроиться. Скорость была большая. Влетели сзади в нас. Признались, что оба были пьяны - и водитель, и пассажир", - рассказал водитель грузовика Владимир.

В результате удара водителя BMW X5 выбросило из машины на дорогу. Он остался лежать на асфальте и ждать медиков. Рядом валялись пустые разбитые пивные бутылки. Пристегнут не был и пассажир внедорожника, от госпитализации он отказался.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sadursme (@sadursme)

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как бесплатно учиться в магистратуре и обеспечить себя работой
Pokémon Scarlet and Violet – захватывающее и авантюрное путешествие по стране покемонов
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Как бесплатно учиться в магистратуре и обеспечить себя работой
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart