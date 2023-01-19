ВИДЕО: на шоссе столкнулись BMW X5 и грузовик, водитель внедорожника был пьян

В среду днем, 18 января под Саласпилсом произошла тяжелая авария - столкнулись BMW X5 и грузовик Scania. Удар был настолько сильным, что у внедорожника снесло часть крыши, а водителя выкинуло из машины. Пострадали два человека, сообщили, в Государственной полиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В результате аварии внедорожник оказался изрядно помят. Выяснилось, что водитель был пьян, об этом журналистам передачи Degpunktā рассказал водитель фуры. "Мы спокойно ехали по одной из полос, а по второй они "летели". Обогнали машину и потом не успели обратно встроиться. Скорость была большая. Влетели сзади в нас. Признались, что оба были пьяны - и водитель, и пассажир", - рассказал водитель грузовика Владимир.

В результате удара водителя BMW X5 выбросило из машины на дорогу. Он остался лежать на асфальте и ждать медиков. Рядом валялись пустые разбитые пивные бутылки. Пристегнут не был и пассажир внедорожника, от госпитализации он отказался.