ВИДЕО. На шоссе столкнулись рейсовый автобус и автомобиль вооруженных сил Латвии: пострадали шесть человек
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В среду днем, в волости Инчукална, на Валмиерском шоссе столкнулись междугородний автобус и автомобиль Национальных вооруженных сил Латвии. По данным полиции, в аварии пострадали шесть человек.

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Как отмечают в Госполиции, столкновение произошло около 15.00. После удара автобус, направлявшийся в Ригу, оказался на боку, перевернулся и принадлежащий НВС Mercedes Benz.

В результате дорожного инцидента пострадали пассажиры автобуса. Данных о пострадавших военнослужащих не поступало.

Движение по трассе в районе аварии затруднено. Обстоятельства происшествия выясняются.

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LETA

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LETA
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