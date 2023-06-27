ВИДЕО. На Сигулдском шоссе столкнулись легковой автомобиль и грузовик; трое пострадавших госпитализированы

Во вторник, 27 июня, на Сигулдском шоссе (А1), в окрестностях Рауны произошло столкновение между грузовиком и легковым автомобилем Audi.

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В результате ДТП три человека получили травмы — тяжелые и средней тяжести. По данным Службы неотложной медицинской помощи, все пострадавшие госпитализированы.

Около 22.00 движение по трассе было заблокировано в обоих направлениях.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу грузовику, в результате чего Audi врезался ему в бок. После удара грузовой автомобиль съехал с дороги.