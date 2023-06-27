ВИДЕО. На Сигулдском шоссе столкнулись легковой автомобиль и грузовик; трое пострадавших госпитализированы

Во вторник, 27 июня, на Сигулдском шоссе (А1), в окрестностях Рауны произошло столкновение между грузовиком и легковым автомобилем Audi.
В результате ДТП три человека получили травмы — тяжелые и средней тяжести. По данным Службы неотложной медицинской помощи, все пострадавшие госпитализированы.
Около 22.00 движение по трассе было заблокировано в обоих направлениях.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу грузовику, в результате чего Audi врезался ему в бок. После удара грузовой автомобиль съехал с дороги.
Uz a/c A2(https://t.co/9Ad8vq2kbp) CSNg ar cietušajiem. Satiksme bloķēta abos virzienos uz stundu informē @Valsts_policija pic.twitter.com/OldppMOBcZ— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) June 27, 2023