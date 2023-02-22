В понедельник, 20 февраля сотрудник Рижской полиции самоуправления, поправляя упавшее заграждение у дома на улице Кр. Валдемара, случайно уронил его на припаркованный автомобиль. "Интересно, они покроют издержки на ремонт?" - задается вопросом очевидец.

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"На перекрестке улиц Валдемара и Алояс, на участке у дома, в котором появились трещины, часть дороги ограждена. Одно из заграждений упало на припаркованный рядом автомобиль. Полицейский его поднимает и снова роняет на машину" - поделился увиденным Эдгар.

Рижская полиция самоуправления уже связалась с владельцем автомобиля и проинформировала о случившемся, сообщил порталу Delfi представитель РПС Томс Садовскис. "Если все же окажется, что автомобиль получил повреждения, просим владельца связаться с самоуправлением или с полицией самоуправления", - сообщил он.

Как уже сообщалось, в субботу, 18 февраля в 18.52 сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы получили вызов на улицу Кр. Валдемара, где согласно предварительной информации, на здании появились трещины.

Со вторника, 21 февраля движение общественного транспорта по улице Кр. Валдемара возобновлено и организовано по одной полосе. В свою очередь, движение пешеходов и велосипедистов на стороне опасного здания возобновлять пока не планируется.

Автоводителям советуют выбирать объездные пути и не ехать по улице Валдмера, а при движении в центр со стороны Саркандаугавы выбирать Ганибу дамбис или Земгала гатве. При движении по улице Дунтес - лучше далее следовать по улицам Сканстес и Зирню.

При движении из центра лучше ехать по Ганибу дамбс, Земгала гатве, улицам Бруниниеку, Сканстес и Зирню. Учитывая возможные транспортные заторы, жителей также призывают использовать общественный транспорт.