10 февраля около 12:20 в центре Риге, на перекрёстке Бривибас и Гертрудес, BMW X5 протаранил четыре машины. Как сообщает полиция, у водителя, возможно, были проблемы со здоровьем.

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Сначала водитель BMW X5 столкнулся на перекрестке с двумя машинами, Škoda и Volkswagen, а потом протаранил автомобили Toyota и Volvo.

Пострадали четыре человека - двое из BMW, один из Toyota и один из Škoda. Все доставлены в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Движение на данном участке было осложнено.