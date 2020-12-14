ВИДЕО: На улице Бривибас в Риге загорелся ангар: один погибший, три пострадавших
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Утром 14 декабря Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на улицу Бривибас, где загорелся ангар. В пожаре погиб человек, еще трое пострадали.

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Вызов поступил в 11:30 утра. На месте работают 20 пожарных. Об этом порталу Delfi сообщила представитель службы Илзе Даме-Бирзиня.

По предварительной информации, в пожаре погиб один человек. Еще три человека пострадали. Менее чем за час этот пожар повышенной опасности был локализован. Общая площадь горения составила 120 квадратных метров.

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www.DELFI.lv
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