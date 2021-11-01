В ночь на 31 октября Государственная полиция в Риге на улице Ояра Вациеша накрыла незаконно устроенную рейв-вечеринку. В ходе обыска были найдены наркотики, задержаны 11 человек, сообщил передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении глава Государственной полиции Арманд Рукс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В сотрудничестве с полицией самоуправления были проведены обыски и задержаны участники вечеринки. В целом изъято 229 граммов кокаина, марихуаны, ЛСД и МДМА, гашиша, амфетамина. Наркотические вещества переданы на экспертизу.

Также полиция начала 48 административных дел в связи с нарушением запрета на собрания. Глава Госполиции отметил, что проблемы создают различные религиозные организации, например, "Новое поколение". На одном из религиозных собраний стражи порядка констатировали 150 участников, несмотря на то, что сейчас это запрещено.

Как сообщалось, учитывая стремительный рост уровня заболеваемости Covid-19, в Латвии с 11 октября по 11 января объявлена чрезвычайная ситуация. Во время ЧС в стране введены ограничения на торговлю, общественное питание и организацию культурных мероприятий. До 15 ноября работники госсектора и самоуправлений обязаны вакцинироваться.

С 21 октября в стране действует локдаун.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

24

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость