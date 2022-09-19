В пятницу, 16 сентября на Яунциема гатве читатель Delfi стал свидетелем того, как из проезжающего грузовика на проезжую часть сыпется песок и камни, тем самым основательно затрудняя проезд другим участникам дорожного движения.
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Водитель грузовика очевидно не заметил, что плохо закрепленный груз оказался на дороге, и спокойно продолжал путь.
Штраф за загрязнение дороги или установку заграждений: для физических лиц от 70 до 350 евро, а для юридических - от 2000 до 2900 евро.
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