В пятницу, 16 сентября на Яунциема гатве читатель Delfi стал свидетелем того, как из проезжающего грузовика на проезжую часть сыпется песок и камни, тем самым основательно затрудняя проезд другим участникам дорожного движения.

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Водитель грузовика очевидно не заметил, что плохо закрепленный груз оказался на дороге, и спокойно продолжал путь.

Штраф за загрязнение дороги или установку заграждений: для физических лиц от 70 до 350 евро, а для юридических - от 2000 до 2900 евро.