Во вторник утром в окрестностях Юглы и Тейки наряду с прохожими, автомобилистами и велосипедистами неожиданно появились новые участники дорожного движения — бараны. Этим видео с редакцией Delfi поделился Константин. Оно было снято в 8 часов утра на улице Саламандрас.

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А это уже площадь Земитана.

Дабы не создавать проблем ни самим животным, ни другим участникам дорожного движения на место вызвали сотрудников Рижской полиции самоуправления.

"Сегодня утром Рижская полиция самоуправления получила информацию о нескольких блужадющих в окрестностях Тейки и Юглы баранах. На улице Саламандрас на Югле одного барана помог поймать прохожий, в свою очередь на площади Земитана на Тейке в сотрудничестве со специалистами приюта для животных Ulubele удалось поймать еще двоих. Все животные доставлены в приют в Ulubele", - сообщил представитель РПС Томс Садовскис.

Откуда сбежали животные пока неясно, их владельца призывают связаться с приютом для животных Ulubele.

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