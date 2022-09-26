Видео: Нарушитель увидел полицию и разогнался до 150 км/ч, "потому что испугался"

25 сентября на дороге P93 Елгава-Иецава полиция заметила Volkswagen Golf, который ехал со скоростью 120 км/ч вместо разрешенных 90 км/ч. Когда полицейская машина поехала за ним, нарушитель испугался и разогнался до 150 км/ч.
Спустя некоторое время машина остановилась на обочине. Водитель, мужчина 1967 года рождения, рассказал, что разогнался при виде полиции потому, что испугался. По его словам, накануне вечером он употреблял алкоголь, а права и удостоверяющие личность документ оставил дома.
Полиция начала административный процесс, мужчина признал вину и сожалеет о нарушении. За вождение в 0,85 промилле алкоголя в крови мужчину могут лишить прав — это решение пока не принято. За первое превышение скорости (120 км/ч) он оштрафован на 40 евро, за второе (153 км/ч) — на 300 евро, и за второе нарушение ему также запрещено использовать автомобильные права на три месяца. За вождение без прав и документов ему вынесено предупреждение.