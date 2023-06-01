ВИДЕО: не уступил дорогу - на глазах у мотоциклиста столкнулись две машины
Foto: Sadursme.lv

В среду вечером, 31 мая в результате столкновения двух автомобилей, одна из машин перевернулась на крышу. Очевидцем аварии стал мотоциклист.

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Авария произошла около 20.00 часов на перекрестке улиц Стацияс и Земниеку в Резекне.

По имеющейся в распоряжении полиции информации, мужчина 1975 г.р., управляя автомобилем Mercedes-Benz не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю VW Transporter. В результате удара VW, за рулем которого находился мужчина 1994 г.р., перевернулся. По данному факту начат административный процесс.

У полицейских возникли подозрения, что водитель Mercedes-Benz находится под действием наркотических или психотропных веществ, поэтому его доставили в медучреждение для проверки. Однако, от ее прохождения, водитель отказался. В связи с этим был начат уголовный процесс, мужчина задержан.

В рамках уголовного процесса продолжается досудебное расследование.

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