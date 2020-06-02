ВИДЕО: Нелегальный драгрейс в Румбуле собрал около 800 человек

В пятницу вечером на Румбульском аэродроме прошли негельные ночные гонки - драгрейс. Машины попарно соревновались в скорости, и за этим наблюдало почти 800 зрителей. На происходящее обратил внимание депутат Сейма от Новой консервативной партии Сандис Риекстиньш. Он подчеркнул, что полиции не было видно.

"По неофициальной информации, там было около 800 человек, а полиция не появилась. Пока официальные организаторы несут убытки, честно соблюдая все правила, нелегальные процветают! Я обращу на это внимание правительства и хочу слышать объяснения полиции. Трогать тех, кто находится в самоизоляции, легче, а тут открытое игнорирование и тишина?" — написал Риекстиньш.

На видео, которое Риекстиньш нашел в Instagram, видно, как в темноте по полю аэродрома ездят машины, а по краям площадки за этим наблюдают зрители, причем они не защищены не только от коронавируса, но и от машин — организаторы мероприятия не поставили никаких защитных барьеров.