ВИДЕО: Неподалеку от ТЦ Sāga загорелся грузовик
Foto: Кадр из видео

В пятницу днем возле Дрейлини, на улице Юглас, неподалеку от торгового центра Sāga загорелся грузовик.

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Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола, пожарные получили вызов на место происшествия в 15:00.

На видео очевидца, распространенном в интернете, видно, что горящий грузовик остановился около автобусной остановки на улице Юглас, и его кабина полностью охвачена пламенем.

По словам пожарных, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Данных о пострадавших нет.

По свидетельству очевидцев, в направлении места происшествия образовалась пробка.

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Source

LETA

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LETA
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