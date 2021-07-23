ВИДЕО: Неподалеку от ТЦ Sāga загорелся грузовик

В пятницу днем возле Дрейлини, на улице Юглас, неподалеку от торгового центра Sāga загорелся грузовик.

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Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола, пожарные получили вызов на место происшествия в 15:00.

На видео очевидца, распространенном в интернете, видно, что горящий грузовик остановился около автобусной остановки на улице Юглас, и его кабина полностью охвачена пламенем.

По словам пожарных, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Данных о пострадавших нет.

По свидетельству очевидцев, в направлении места происшествия образовалась пробка.