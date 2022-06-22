В ночь на 21 июня сотрудники Зиемельского участка Рижской муниципальной полиции (РМП) во время патрулирования Яунциемса заметили автомобиль Opel, водитель которого существенно превысил скорость. Заметив стражей порядка, водитель включил "аварийки" и снизил скорость.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Полицейские решили остановить машину для проверки. В салоне автомобиля находился водитель и два пассажира. Водитель был пьян и сбивчиво пытался объяснить ситуацию, просил работников РМП его не задерживать и не забирать права. Как отмечает пресс-служба Рижской муниципальной полиции, при этом водитель признался, что употреблял алкоголь.

При дальнейшей проверке выяснилось, что на машину не оформлена страховка (OCTA).

Для дальнейшего разбирательства на место ЧП была вызвана Госполиция. "Дорожники" констатировали в организме водителя 2,37 промилле алкоголя. За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере от 1200 до 2000 евро, а также лишение прав на 5 лет.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Выгодные предложения для празднования Лиго
Лучшие фудкорты и популярные места уличной еды в Таллинне
За кулисами Wolt: новые облачные магазины Wolt Market
Идеи для семейного отдыха с детьми