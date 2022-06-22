В ночь на 21 июня сотрудники Зиемельского участка Рижской муниципальной полиции (РМП) во время патрулирования Яунциемса заметили автомобиль Opel, водитель которого существенно превысил скорость. Заметив стражей порядка, водитель включил "аварийки" и снизил скорость.

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Полицейские решили остановить машину для проверки. В салоне автомобиля находился водитель и два пассажира. Водитель был пьян и сбивчиво пытался объяснить ситуацию, просил работников РМП его не задерживать и не забирать права. Как отмечает пресс-служба Рижской муниципальной полиции, при этом водитель признался, что употреблял алкоголь.

При дальнейшей проверке выяснилось, что на машину не оформлена страховка (OCTA).

Для дальнейшего разбирательства на место ЧП была вызвана Госполиция. "Дорожники" констатировали в организме водителя 2,37 промилле алкоголя. За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере от 1200 до 2000 евро, а также лишение прав на 5 лет.