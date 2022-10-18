В ночь на вторник сотрудники Земгальского регионального управления полиции остановили в волости Цераукстес Бауского края автомобиль, 22-летний водитель которого не только существенно превысил скорость, но и сел за руль в пьяном виде.
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Было установлено, что вместо разрешенных 90 км/ч он разогнался до 144 км/ч. Даже допуская погрешность, возможная минимальная скорость, с которой ехал лихач, составила 139 км/ч.
При проверке в организме водителя констатировали 1,61 промилле. На нарушителя составлены два протокола об административных нарушениях.
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