ВИДЕО. Обидчик депутата Сейма Юриса Пуце остался на свободе

Суд отказался арестовать Яниса Сондарса, которого в прошлую пятницу задержала полиция за агрессивные нападки на депутата Сейма Юриса Пуце (АР!), сообщает LETA.

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Не называя имени, пресс-секретарь Государственной полиции Криста Андерсоне подтвердила, что у мужчине применена мера пресечения — полицейский надзор.

Активист Валентин Еремеев, задержанный за распространение ложной информации о Covid-19, в социальной сети Facebook опубликовал видео, в котором Сондарс объясняет свое задержание.

Сондарс два дня находится в полицейском изоляторе в Чиекуркалнсе и полиция инициировала его задержание, однако суд запрос отклонил.

Ранее сообщалось, что Государственная полиция начала уголовный процесс о хулиганстве в связи в опубликованном в интернете видео, на котором некий мужчина в Старой Риге агрессивно преследует депутата Сейма Юриса Пуце, выкрикивая угрозы в его адрес.

Сотрудники правоохранительных органов опознали мужчину, который высказывал угрозы, и, выяснив его местонахождение, задержали подозреваемого в тот же день. Во время обыска у него был обнаружен пакет с зеленовато-коричневым растительным веществом, возможно, марихуаной.

Мужчина уже ранее попадал в поле зрения полиции в связи с различными нарушениями закона.