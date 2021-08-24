Служба государственных доходов обнаружила 3,54 млн контрабандных сигарет, замурованных в арболитовые блоки, сообщает LETA. Начат уголовный процесс о контрабанде табачных изделий в большом объеме. Госбюджету нанесены убытки в размере 400 тыс евро.

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В августе 2021 года должностные лица Управления налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов совершили процессуальные действия на основании предыдущей информации о возможной контрабанде табачных изделий. В ангаре в Рижском районе был обнаружен груз с блоками арболита, содержащий 3 541 800 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

Во время обыска также были изъяты 1,8 грамма марихуаны, шприцы и упаковки с остатками наркотических веществ, наличные деньги на сумму 1098 евро, электрические приборы, которые могут иметь стратегическое значение, удостоверения личности или ID-карты с PIN-кодами электронной подписи, мобильные телефоны, ноутбуки, печати и другие предметы, относящиеся к уголовному производству.

В Управлении налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов начат уголовный процесс по третьей части 190-й статьи Уголовного закона (незаконный ввоз товаров в большом объеме без таможенной процедуры) и первой части 253-й статьи Уголовного закона о хранении наркотических веществ без цели реализации.

СГД сообщает, что три человека задержаны. Один из них признан подозреваемым — к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. К двум задержанным применен статус лиц, в отношении которых начат уголовный процесс.