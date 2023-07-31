ВИДЕО. Опасные маневры на улицах Юрмалы: полиция установила личность агрессивного таксиста

Госполиция установила личность таксиста, который 18 июня, игнорируя правила дорожного движения, совершал опасные маневры на улицах Юрмалы. Видео, где запечатлен водитель такси, появились в соцсетях 12 июля, после чего была начата проверка. В отношении нарушителя начато семь административных процессов, а также один уголовный процесс, материалы которого уже переданы в прокуратуру.

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В ходе следствия полиция установила, что 33-летний таксист вечером 18 июня ехал по дороге, где разрешена скорость 110 км/ч со скоростью 175 км/ч. Когда его остановили для проверки, водитель отказался от проверки на содержание в организме алкоголя.

20 июня полиция обратилась в суд с просьбой применить к нарушителю меру пресечения в виде ареста, однако ему, в итоге, выбрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы. 22 июня материалы уголовного дела направлены в прокуратуру.

Также полиция выяснила, что водитель совершал агрессивные маневры на дороге вскоре после того, как его уже останавливала Госполиция за превышение скорости. Всего в отношении таксиста начато несколько процессов об административных нарушениях, включая агрессивную езду, проезд на запрещающий сигнал светофора, езду по встречной полосе в неположенном месте, а также за использование мобильного телефона во время управления транспортным средством.

В Госполиции отметили, что личность водителя установили в тот же день, когда видео появилось в Сети, однако эту информацию не разглашали до тех пор, пока не были проведены все необходимые процессуальные действия и не подтвердились доказательства.