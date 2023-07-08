Автомобилист стал свидетелей агрессивных маневров водителя BMW на дороге около Закюмуйжи, в чем можно убедиться из представленного видео.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Неугомонный водитель на "BMW 530d" опасно обгонял впереди идущий "Ford", ему был вынужден сигналить идущий в противоположном направлении водитель.

Уже при въезде в Закюмуйжи "BMW 530d" резко сбросил скорость, мешая движению "Ford".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Miliči kā špioni un tautas stāja. Valkas novada paaudžu stāsti
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?
Голосуй за самые красивые места Вентспилса и выигрывай
Miliči kā špioni un tautas stāja. Valkas novada paaudžu stāsti
No Sīkraga līdz Mērsragam: ko piedzīvot Talsu novada piekrastē
Зависимость или качественное развлечение: развенчиваем мифы о видеоиграх