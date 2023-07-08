Автомобилист стал свидетелей агрессивных маневров водителя BMW на дороге около Закюмуйжи, в чем можно убедиться из представленного видео.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Неугомонный водитель на "BMW 530d" опасно обгонял впереди идущий "Ford", ему был вынужден сигналить идущий в противоположном направлении водитель.

Уже при въезде в Закюмуйжи "BMW 530d" резко сбросил скорость, мешая движению "Ford".