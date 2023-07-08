Автомобилист стал свидетелей агрессивных маневров водителя BMW на дороге около Закюмуйжи, в чем можно убедиться из представленного видео.
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Неугомонный водитель на "BMW 530d" опасно обгонял впереди идущий "Ford", ему был вынужден сигналить идущий в противоположном направлении водитель.
Уже при въезде в Закюмуйжи "BMW 530d" резко сбросил скорость, мешая движению "Ford".
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