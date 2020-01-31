Реагируя на опубликованное в социальных сетях видео с дорожными полицейскими, которые пытаются проверить, насколько быстро может разогнаться их служебный автомобиль, Госполиция начала служебную проверку. Установлены имена сотрудников полиции, допустивших нарушение правил, а также в их отношении начаты административные дела.

Полиция распространила сообщение, заверив, что в настоящее время оба лихача отстранены от исполнения служебных обязанностей. Также в Госполиции подчеркнули, что подобное поведение недопустимо для сотрудников правоохранительных органов.