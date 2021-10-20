ВИДЕО: пешеходы шли на красный, водитель затормозил в последнюю секунду

Портал Delfi получил запись с видеорегистратора: на ней видно, как водитель, которые ехал на зеленый свет, в последний момент останавливается перед пешеходами, которые пошли на красный. “Хорошо, что ситуация, в которой пострадавшими были бы все, закончилась хорошо”, комментирует произошедшее водитель.

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В среду утром, 20 октября, водитель Андрис ехал по улице К. Валдемара в направлении улицы Элизабетес. В это время улицу на красный свет переходили пешеходы. Приближаясь к пешеходному переходу, Андрис снизил скорость (хотя этого не видно на спидометре видеорегистратора, скорость там показывается с задержкой) и вовремя заметил, что несколько пешеходов переходят проезжую часть. В то время для машин горел зеленый свет.

“С счастью, пострадавших нет, однако такая ситуация – повод напомнить пешеходам и автоводителям, что и в непростые времена нужно соблюдать правила дорожного движения. Просьба к пешеходам – поднимать голову и обращать внимание на сигнал светофора, а не следовать инстинкту толпы. Среди пешеходов была беременная женщина”, – пишет водитель.