В минувшую субботу сотрудники Дорожной полиции при патрулировании микрорайона Плявниеки заметили автомобиль
Tesla, водитель которого пересек перекресток на улице Бралю Каудзишу на запрещающий сигнал светофора.

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Полицейские попытались остановить нарушителя, однако водитель решил скрыться, увеличив скорость: вместо разрешенных 50 км/ч он разогнался до 129 км/ч. При этом, убегая от погони, он неоднократно нарушал правила дорожного движения. В какой-то момент водитель не смог справиться с управлением, съехал с проезжей части и угодил в ограждения и забор.

Находившиеся в салоне авто водитель (2003 г.р.) и пассажир попытались сбежать, но были задержаны. При проверке в организме нарушителя констатировали 0,95 промилле, также у него отсутствовали права.

Полиция начала в отношении водителя уголовный процесс, а также шесть административных процессов.

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