ВИДЕО. Плявниеки: водитель без прав повредил четыре припаркованные машины

По сообщению Госполиции, 3 августа, в 22.50, на улице Братьев Каудзишу водитель, управлявший автомобилем Seat, съехал с проезжей части, повредил заградительный барьер, а также четыре припаркованных машины.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В полиции пояснили, что в результате аварии никто не пострадал.

Установлено, что у водителя Seat нет водительских прав, за что полиция уже применила к нему административное наказание.

Кроме того, начат административный процесс и по факту ДТП.