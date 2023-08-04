ВИДЕО. Плявниеки: водитель без прав повредил четыре припаркованные машины

По сообщению Госполиции, 3 августа, в 22.50, на улице Братьев Каудзишу водитель, управлявший автомобилем Seat, съехал с проезжей части, повредил заградительный барьер, а также четыре припаркованных машины.
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В полиции пояснили, что в результате аварии никто не пострадал.
Установлено, что у водителя Seat нет водительских прав, за что полиция уже применила к нему административное наказание.
Кроме того, начат административный процесс и по факту ДТП.
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