В ночь на среду, 26 октября читательница портала Delfi ехала из Риги в сторону Юрмалы и была вынуждена резко остановиться, так как по проезжей части туда-сюда бегал растерянный кабан.

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Инцидент произошел на Юрмальском шоссе, до поворота на Лиепайское шоссе. Учитывая, что в тот момент на дороге было мало машин, женщина смогла остановиться и заснять происходящее. Кабан пытался пересечь шоссе, однако, ему мешал барьер. Вскоре он все же нашел выход и скрылся в лесу.

Все живущие в Латвии дикие животные активны именно в темное время суток, поэтому водители должны быть очень внимательны, особенно, если рядом лес.

Если животное сбили, то нужно звонить в полицию, которая зафиксирует случившееся и позаботиться о том, что животное убрали с дороги. Сбитое животное нельзя забирать с собой в качестве трофея - за это грозит штраф.