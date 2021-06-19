ВИДЕО. Под Лиепаей остановили лихача, ехавшего со скоростью 169 км/ч
Foto: LETA

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции, 17 июня во время патрулирования дорог в волости Ницас на нетрафарированной машине сотрудники Госполиции засекли Mercedes-Benz, ехавший на скорости 169 км/ч.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Полиция начала преследование с проблесковыми маячками, в скором времени нарушителя остановили. За рулем оказался гражданин Литвы, который признал свое нарушение и пояснил, что торопился в Лиепаю на встречу.

В полиции пояснили, что эта спешка обойдется водителю в 400 евро и лишению прав на полгода.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов