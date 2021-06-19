ВИДЕО. Под Лиепаей остановили лихача, ехавшего со скоростью 169 км/ч

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции, 17 июня во время патрулирования дорог в волости Ницас на нетрафарированной машине сотрудники Госполиции засекли Mercedes-Benz, ехавший на скорости 169 км/ч.

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Полиция начала преследование с проблесковыми маячками, в скором времени нарушителя остановили. За рулем оказался гражданин Литвы, который признал свое нарушение и пояснил, что торопился в Лиепаю на встречу.

В полиции пояснили, что эта спешка обойдется водителю в 400 евро и лишению прав на полгода.